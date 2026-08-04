Povijesni dan za hrvatski boks: Evo kada Hrgović i Plantić napadaju svjetske titule

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Predstojeći 29. kolovoza ostat će upisan u povijest hrvatskog borilačkog sporta kao datum u kojem će se čak dvojica hrvatskih boksača boriti za prestižne svjetske naslove.

Filip Hrgović i Luka Plantić te će večeri ući u ring na odvojenim spektaklima u Londonu i Los Angelesu, s najvećim ulogom karijere na stolu.

Usik: Itauma je budućnost, nije Hrgović

Hrgović će u londonskoj O2 Areni boksat će protiv 21-godišnjeg britanskog fenomena Mosesa Itaume za upražnjeni IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, koji je ostao slobodan napuštanjem Oleksandra Usyka.

Istog dana u Los Angelesu, neporaženi Luka Plantić (13-0) odradit će meč karijere protiv Lestera Martineza iz Gvatemale. Ulog je WBC-ov privremeni naslov u supersrednjoj kategoriji, a pobjednik ide izravno na boljeg iz ogleda Canela Alvareza i Christiana Mbillija.