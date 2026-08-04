Veznjak Žalgirisa: Hajduk je veliki klub, ali…

Podijeli :

Matej Sagan Ball Raw Images via Guliver

Nakon čudesnog preokreta u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, kojem je litavski Žalgiris nadoknadio poraz od 0:3 protiv Dinamo Tbilisija i u uzvratu ih razbio s 7:2, ukrajinski veznjak Ivan Lytvynenko progovorio je o atmosferi u momčadi i poslao poruku Hajduku, koji Žalgiris čeka u sljedećoj fazi.

Žalgiris je u samo tjedan dana prošao put od ponora do potpune euforije, a Lytvynenko ističe kako je upravo ta čelična psiha njihov najveći adut uoči okršaja s Bjelima.

Kalik ima novi klub: Bivši Hajdukovac dolazi kod Sopića, mogao bi zaigrati protiv Dinama Krovinović se emotivnom porukom oprostio od Hajduka: ‘Zatvaram najljepše poglavlje svog života’

“Svjesni smo da je Hajduk velik klub i da će biti izuzetno teško, posebno na Poljudu u gostima. Poštujemo suparnika, ali najvažnije je da iz ove pobjede protiv Dinama ponesemo spoznaju da imamo karakter.”

Lytvynenko upozorava kako Splićane u Vilniusu ne čeka lagana šetnja:

“Hajduk je svakako jači od naših prethodnih suparnika, ali dat ćemo sve od sebe da im pružimo ozbiljan otpor. Moraju i oni shvatiti da Žalgiris nije momčad koju se može lako pobijediti.”

Prisjećajući se utakmice u kojoj su gubili 0:3 iz prvog susreta pa slavili 7:2, Lytvynenko je opisao kakva je euforija zavladala na stadionu, istaknuvši kako u karijeri nije doživio ništa slično:

“Na tribinama je bilo kao da je izbio potres. Svi su slavili. Na stadionu su bili moja supruga i sin, vidio sam njihovu sreću i sreću ljudi oko njih. Bilo je to nešto nevjerojatno.”

Ukrajinac se osvrnuo i na unutarnju snagu svoje momčadi te posebnu povezanost s navijačima:

“Kod nas vlada obiteljska atmosfera, zajedno s navijačima. Daju nam ogromnu podršku, putuju na gostovanja i troše svoj vlastiti novac na to… U tjedan dana izgubili smo 0:3 pa pobijedili 7:2. To pokazuje koliko nam je momčad mentalno jaka.”

Prva utakmica 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Žalgirisa i Hajduka igra se u četvrtak, 6. kolovoza u Vilniusu, gdje će Litavci na krilima ove čudesne pobjede pokušati iznenaditi i Splićane. Uzvrat je na Poljudu tjedan dana kasnije.