Legenda engleskog velikana oduševila Modrića: ‘On je najbolji protiv kojeg sam igrao’

Na pitanje tko mu je bio najbolji protivnik, odgovorio je: “Luka Modrić je najbolji nogometaš protiv kojeg sam igrao”.

Silva je tijekom karijere igrao protiv brojnih velikana poput Lionela Messija i Neymara, no upravo je Modrića izdvojio kao igrača koji ga je najviše impresionirao.

“Stvar je u njihovoj konzistentnosti, oni ovo rade već 15 godina, Modrić još dulje. Guraju dalje nakon svega što su napravili, oni su primjer djeci koja počinju igrati nogomet da vide kako se ponašaju na terenu. Gledajući odluke koje donose, nikad ne razmišljaju o sebi, već o momčadi”, rekao je Silva ranije, govoreći o Modriću i Toniju Kroosu.

Što se tiče njegove budućnosti, još nije poznato gdje će nastaviti karijeru. Spominje se interes Juventusa, ali i mogućnost povratka u Benficu, klub u kojem je započeo karijeru.

Silva je u Manchester City stigao 2017. iz Monaca za 50 milijuna eura te je bio ključni dio jedne od najuspješnijih era u povijesti kluba. Osvojio je Ligu prvaka 2023. i šest naslova prvaka Engleske, uz 458 odigranih utakmica, 76 golova i 77 asistencija.