Ružić u dva seta poražena u četvrtfinalu Monterreyja

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 89.) nije se uspjela plasirati u svoje prvo polufinale na WTA Touru, a u tome ju je spriječila 27-godišnja Čehinja Marie Bouzkova (WTA - 53.) svladavši ju u četvrtfinalu WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyu sa 6-3, 6-2 za 82 minute.

Bivša finalistica ovog turnira iz 2020. meč je prelomila sredinom prvog seta, kad je pri rezultatu 3-3 nanizala čak sedam gemova, osvojila prvi set (6-3) i povela 4-0 u drugom. Ružić je uspjela vratiti jedan break zaostatka i smanjiti na 2-4, ali je u osmom gemu ponovno izgubila servis, a time i meč.

Za svoje drugo finale u Monterreyu Bouzkova će igrati protiv druge nositeljice, Ruskinje Jekaterine Aleksandrove, koja je spriječila češki obračun u polufinalu svladavši Lindu Noskovu sa 7-6 (5), 4-6, 6-2.

U drugom polufinalu će igrati Amerikanka Alycia Parks i Ruskinja Diana Šnajder koja je u dvoboju protiv Belgijske Elise Mertens spasila jednu meč-loptu u drugom setu, a onda još njih četiri u osmom gemu treće dionice meča u kojoj je zaostajala 1-5, ali je na kraju slavila s 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4).

Zahvaljujući tome što se iz kvalifikacija probila do četvrtfinala u Monterreyu, 22-godišnja Međimurka Antonia Ružić će u ponedjeljak doći do najboljeg renkinga u karijeri, 69. mjesta na pojedinačnoj WTA ljestvici, s kojim će debitirati na Grand Slam turniru.

U prvom kolu US Opena u New Yorku čeka ju dvoboj protiv 29-godišnje Amerikanke Taylor Townsend 143. na pojedinačnoj WTA ljestvici i trenutačno vodeće tenisačice u konkurenciji ženskih parova.

