Pratite na SK: Ćirić Bagarić osvojila naslov u parovima, Primorac Pavičić bez finala na Zagreb Ladies Openu

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xLiveMedia RobertaxCorradinx via Guliver Image

Zagrepčanka Iva Primorac Pavičić nije uspjela doći do finala W100 ITF turnira Zagreb Ladies Open u TC Maksimir na Ravnicama, gdje ju je u subotnjem polufinalnom dvoboju svladala Armenka Elina Avanesjan, koja će se u nedjelju za naslov boriti protiv Šveđanke Kajse Rinaldo Persson.

Primorac Pavičić je odlično započela polufinale protiv nekadašnje 36. tenisačice svijeta te je osvojila prvi set sa 6-1. No, 30-godišnja hrvatska reprezentativka je u preostala dva seta osvojila po jedan gem. Tako je 23-godišnja Armenka, koja je prije tjedan dana bila polufinalistica WTA 125 turnira u Makarskoj, došla u priliku u Zagrebu osvojiti šesti ITF naslov u karijeri, a prvi nakon 2023.

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Njena suparnica u finalu, 28-godišnja Šveđanka Kajsa Rinaldo Persson, imat će priliku osvojiti prvi naslov u ovoj sezoni, a ukupno osmi u karijeri. Ona je prije mjesec dana bila polufinalistica W75 Zagreb Opena na Šalati, gdje ju je zaustavila Njemica Ella Seidel, a na Ravnicama je do finala došla svladavši Njemicu Anna-Lenu Friedsam s 4-6, 6-3, 6-2.

Domaće ljubitelje tenisa razveselila je Lucija Ćirić Bagarić koja je došla do naslova u paru s Talijankom Angelicom Moratelli. One su u finalu sa 7-5, 6-3 bile bolje od Bugarke Rosice Denčeve i Ruskinje Jekaterine Kazionove.

Za Ćirić Bagarić je to četvrti naslov u parovima, a treći u ovoj godini s trećom različitom partnericom.

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