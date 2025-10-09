Poznate su sve četvrtfinalistice Wuhana, Gauff i Swiatek posljednje izborile najboljih osam

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Američka tenisačica Coco Gauff pobijedila je Kineskinju Shuai Zhang 6-3, 6-2 i time kao posljednja izborila četvrtfinale WTA Masters 1000 turnira u Wuhanu.

U posljednje vrijeme Gauff ne briljira na teniskim terenima, ali je protiv domaće tenisačice odradila dva vrlo dobra seta i osigurala proboj među osam najboljih. U četvrtfinalu će Gauff igrati protiv Njemice Laure Siegemund koja je sa 6-4, 7-6(2) nadjačala poljsku igračicu Magdalenu Frech.

Iz turnira je ispala Švicarka Belinda Bencic koja je ranije u Wuhanu svladala hrvatsku igračicu Donnu Vekić. Bolja je od Bencic bila druga nositeljica Poljakinja Iga Šwiatek sa 7-6(2), 6-4. Ispred Šwiatek je meč protiv Jasmine Paolini.

Omalena talijanska tenisačica nije morala odigrati cijeli meč protiv Dankinje Tauson premda je bila na pragu pobjede. Kod vodstva Paolini 3-6, 6-1, 3-1 meč je predala danska tenisačica.

WTA Wuhan, osmina finala:

Arina Sabaljenka (1) – Liudmila Samsonova (16) 6-3, 6-2

Jelena Ribakina (Kaz/8) – Linda Noskova (Češ) 6-3, 6-4

Katerina Siniakova (Češ) – Iva Jovic (SAD) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (SAD/6) – Ekaterina Aleksandrova (9) 7-5, 3-6, 6-3

Laura Siegemund (Njem) – Magdalena Frech (Polj) 6-4, 7-6(2)

Coco Gauff (SAD/3) – Zhang Shuai (Kin) 6-3, 6-2

Jasmine Paolini (Ita/7) – Clara Tauson (Dan/10) 3-6, 6-1, 3-1 predaja Tauson

Iga Šwiatek (Polj/2) – Belinda Bencic (Švi/13) 7-6(2), 6-4