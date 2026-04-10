Hrvatske tenisačice pobijedile Dansku u BJK Kupu i ostale u skupini 1

Hrvatska ženska teniska reprezentacija osigurala je opstanak u Euro-afričkoj skupini 1 Billie Jean King kupa, pobijedivši u petak reprezentaciju Danske s 2-0 na turniru u portugalskom Oeirasu na zemljanoj podlozi.

U prvoj fazi natjecanja Hrvatska je osvojila treće mjesto u grupi A, što je izabranice Marina Bradarića odvelo u meč za opstanak protiv zadnje ekipe iz grupe D, na kojem je završila Danska.

Petra Marčinko i Antonia Ružić su opravdale ulogu favoritkinja u dvoboju s oslabljenom danskom reprezentacijom ostvarivši pobjede u pojedinačnim mečevima, tako da nije bilo potrebe za odigravanjem dvoboja parova.

Marčinko (WTA – 77.) je sa 7-5, 6-1 bila bolja od vršnjakinje, 20-godišnje Rebecce Munk Mortensen (WTA – 681.), dok je 23-godišnja Antonia Ružić pobijedila 21-godišnju Johanne Christine Svendsen sa 7-5, 6-4.