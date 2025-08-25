Dva puta je osvojila Wimbledon, napadnuta je nožem, a sada je na US Openu završila karijeru

Petra Kvitova službeno je zaključila karijeru na US Openu, posljednjem Grand Slam turniru sezone. Čehinja je oproštaj najavila još u lipnju, a u prvom kolu u New Yorku poražena je od Diane Parry rezultatom 6:1, 6:0.

Teniski svijet Kvitovu će pamtiti po veličanstvenim uspjesima, uključujući dva naslova na Wimbledonu (2011. i 2014.). Karijeru je obilježila i teška ozljeda iz 2017. godine, kada ju je provalnik napao nožem, a mnogi su mislili da je njezina karijera završena – no Kvitova se hrabro vratila na vrh i 2019. stigla do finala Australian Opena.

Odluka o oproštaju postala je jasna nakon što je 2024. rodila prvo dijete, a u sezonu 2025. ušla je kao 35-godišnjakinja svjesna da joj se bliži kraj. US Open, gdje je najbolji rezultat ostvarila dolaskom do četvrtfinala 2015. i 2017., poslužio je kao mjesto na kojem je stavila točku na bogatu karijeru.

Kvitova će ostati zapamćena kao dvostruka Grand Slam pobjednica, ali i kao igračica koja, unatoč svim uspjesima, nikada nije zasjela na prvo mjesto WTA ljestvice.

