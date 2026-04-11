Donna Vekić ostala bez finala turnira u Linzu

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je bez plasmana u finale dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu, gdje ju je u subotnjem polufinalnom dvoboju pobijedila domaća predstavnica Anastasia Potapova (WTA - 97.) sa 6-4, 6-2 za 80 minuta.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, u kojem je naturalizirana Ruskinja došla do prve pobjede protiv 29-godišnje Osječanke.

Potapova će u nedjelju igrati u svom sedmom finalu, a suparnica će joj biti prva nositeljica Ruskinja Mira Andrejeva (WTA – 10.), koja je u prvom polufinalu sa 6-4, 6-1 bila bolja od Rumunjke Gabriele Ruse (WTA – 87.).

Vekić je loše otvorila polufinalni dvoboj i dopustila austrijskoj reprezentativki da s dva breaka povede s 4-1. Donna je jedan izgubljeni servis anulirala u šestom gemu, a u desetom je imala tri prilike za break (15-40 i prednost), ali je ostala bez izjednačenja na 5-5.

To se pokazalo ključnim trenutkom dvoboja, jer nakon što je osvojila prvi set, 25-godišnja Potapova je povela s 4-0 u drugoj dionici i prilično mirno privela meč kraju.

Potapova će u nedjelju nastupiti u svom sedmom finalu i pokušati doći do četvrtog naslova, a Andrejeva će u šestom finalu tražiti put prema petom trofeju, drugom u ovoj godini u kojoj je bila pobjednica u Adelaideu.

