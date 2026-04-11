Samo na SK: Novi spektakl između Alcaraza i Sinnera za ‘broj 1’ na ATP ljestvici

ATP 11. tra 202617:22 > 17:22 0 komentara
Guliver

Prvi i drugi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, u nedjelju će se po prvi put u međusobnom dvoboju boriti za trofej na Monte Carlo Mastersu, a Španjolac će u tom finalu braniti naslov osvojen prošle godine i vodeću poziciju na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Alcaraz je do drugog uzastopnog finala u Monaku, a ukupno 35. u karijeri, stigao pobijedivši domaćeg miljenika Valentina Vacherota (ATP – 23.) sa 6-4, 6-4 za 84 minute.

U prvom polufinalu je Sinner svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-1, 6-4. Bio je to njihov treći uzastopni susret u polufinalima na Masters 1000 turnirima, a u sva tri slavio je Sinner. Talijanu će nedjeljno finale biti 36. u karijeri, prvo u Monte Carlu te treće u ovoj godini.

Bit će ovo 17. susret Alcaraza i Sinnera, a deveti u finalu. Španjolac ima prednost 10-6 u svim dvobojima te 5-3 u finalima. Njihov posljednji dvoboj dogodio se u finalu ATP Finala u Torinu, u kojem je slavio Sinner. U mečevima na zemljanoj podlozi Alcaraz vodi 3-1.

Finale pratite sutra od 15 sati na Sport Klubu 2.

