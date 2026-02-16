Amerikanka kojoj roditelji dolaze iz Splita i Leskovca postala najmlađa tenisačica u Top 20

Podijeli :

xAlanxLeex via Guliver

Tenisačica koja sve brže napreduje na WTA Touru zove se Iva Jović. Amerikanka je, ali nikad ne skriva svoje korijene. Otac joj je iz Leskovca, majka iz Splita, ona je rođena u Los Angelesu, a sada je prvi put razgovarala s novinarima uoči nekog velikog turnira. U Dubaiju je među nositeljicama, pa otuda i ta čast.

S 18 godina, koje je navršila u prosincu, najmlađa je tenisačica u prvih 20. Jedna je od tri tinejdžerice u vrhu, uz Mirru Andreevu i Victoriu Mboko, iako su njih dvije bolje rangirane. Ruskinja je starija samo pola godine, a Kanađanka 15 mjeseci.

Na konferenciji za medije istaknula je utjecaj Novaka Đokovića kojeg smatra vlastitim uzorom:

“Novak je moj idol, i dalje se unervozim kad razgovaram s njim. Vidim ga ovdje na svakom ekranu, na svakom koraku. Razmišljam koliko je puta osvojio ovaj turnir. Jednostavno, želim biti kao Novak”, kaže Iva.

Godinu je počela na 35. mjestu, a već je 20. Kad čujete da je stručnjaci uspoređuju s Monicom Seles i Martinom Hingis, jasno je da je njezin uspon tek počeo.

“Mislim da nitko ovog siječnja u Australiji nije odigrao više mečeva”, podsjeća da je u Hobartu stigla do finala, u Aucklandu do polufinala, a da ju je u Melbourneu u četvrtfinalu zaustavila Aryna Sabaljenka, najbolja tenisačica svijeta. Prošlog tjedna preskočila je Dohu.

“Svaki meč želim dobiti, ali ponekad se moram i odmoriti. Sada sam opet spremna.”

Jesenas je osvojila prvi naslov u Guadalajari.

“Svjesna sam da moram stalno igrati dobro. Kontinuitet je iznimno važan na Touru. Sada imam renking koji mi omogućuje igranje na svakom turniru, što mi je i bio cilj. I meni je nevjerojatno da sam ga tako brzo ostvarila.”

Jović je u prvom kolu Dubaija sa 6:1, 1:6, 6:1 svladala Kamillu Rakhimovu, Uzbekistanku koja je donedavno igrala za Rusiju. Sljedeća suparnica je Diana Shnaider, ruska tenisačica čiji je trener Sascha Bajin, poznati stručnjak koji je prošle sezone vodio Donnu Vekić.