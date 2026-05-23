Dinamo u izmiješanom sastavu zaključuje sezonu, Beljo u lovu na rekord

xxDamirxKrajacx via Guliver Image

Sezona SuperSport HNL-a završava danas posljednjim kolom, a završni susret odigrat će novi prvak Dinamo koji od 18:45 na Maksimiru dočekuje Lokomotivu.

Plavi u utakmicu ulaze u slavljeničkom raspoloženju nakon osvajanja dvostruke krune i povratka naslova prvaka u svoje vitrine. Nakon utakmice klub je pripremio veliko slavlje za navijače ispred stadiona, a bit će to i posljednja velika proslava na starom Maksimiru prije preseljenja u Kranjčevićevu ulicu početkom iduće godine, kada bi trebala krenuti izgradnja novog stadiona.

Trener Kovačević najavio je da neće računati na igrače koji su već dobili odmor, pa se, prema Indexu očekuje gotovo identičan sastav kao u prošlom kolu protiv Slavena Belupa. Tako će izvan konkurencije ostati Dominik Livaković, Josip Mišić, Luka Stojković, Miha Zajc, Scott McKenna, Bruno Goda i Sergi Dominguez.

Za razliku od gostovanja u Koprivnici, kada je u sastavu bilo više juniora, ovoga puta na raspolaganju će biti samo Sven Šunta i Marko Zebić, dok su ostali mladi igrači ostali uz juniorsku momčad koja je jučer pobjedom protiv Rijeke ostala u utrci za naslov.

Zebić bi ponovno trebao zauzeti mjesto u središtu obrane uz Niku Galešića, dok će na desnom boku igrati Paul Tabinas, koji je u prošlom kolu asistencijom bio među najboljim pojedincima. U veznom redu očekuju se Soldo, Vidović i Bennacer, dok će u napadu podršku Dionu Dreni Belji pružati Fran Topić i Mateo Lisica.

Mogući sastav Dinama: Filipović – Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof – Soldo, Bennacer, Vidović – Lisica, Beljo, Topić

Posebna pažnja bit će usmjerena prema Belji koji lovi rekord Eduarda da Silve od 34 pogotka u jednoj sezoni SHNL-a. Za izjednačenje mu trebaju tri gola, dok bi s četiri srušio rekord. Kovačević je izrazio nadu da bi upravo ova utakmica mogla biti Beljin veliki trenutak, pogotovo nakon što je već protiv Slavena pokazao veliku motivaciju i želju za ulaskom u povijest.

Današnji susret bit će i emotivan oproštaj za nekoliko igrača. Maksimir će posljednji put kao domaći stadion napustiti Kevin Theophile-Catherine i Dino Perić, dugogodišnji stupovi obrane koji su sudjelovali u nekim od najvećih europskih uspjeha Dinama.

Dinamo je dodatno pokazao zajedništvo i poštovanje prema svim igračima koji su sudjelovali u osvajanju naslova. Iako je HNS osigurao 40 medalja za prvaka, klub je naručio još 30 kako bi priznanje dobili i nogometaši koji su tijekom zime napustili klub, a u Maksimiru smatraju da su i oni dali važan doprinos osvajanju titule.