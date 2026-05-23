Ivaniševićev štićenik otkazao nastup na Roland Garrosu

Cordon Press via Guliver

Trenutačno najbolje plasirani francuski tenisač Arthur Fils, 19. igrač svijeta, kojega odnedavno trenira Goran Ivanišević, zbog ozljede kuka morao je otkazati nastup na drugom ovogodišnjem "grand slam" turniru, Roland Garrosu koji počinje u nedjelju.

“Ne želim riskirati i zato neću nastupiti u Parizu. Pokušat ću biti spreman za sezonu na travi”, objavio je razočarani Fils.

Fils je ranije ove godine osvojio turnir na zemljanoj podlozi u Barceloni.

Na turnirima iz serije “Masters 1000” u Miamiju i Madridu stizao je do polufinala.