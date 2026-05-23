Evo koliko je Marčinko zaradila titulom u Maroku

U subotu popodne je hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvojila svoj prvi WTA naslov. To je napravila u marokanskom Rabatu gdje je osvojila prvi set sa 6:2 da bi joj u drugom setu pri vodstvu 3:0 Ukrajinka predala susret.

Tom titulom Marčinko je preuzela mjesto najbolje hrvatske tenisačice od Antonije Ružić. Zagrepčanka će s ovih 250 bodova koje je osvojila u Rabatu skočiti na 51. mjesto WTA ljestvice što joj je ujedno i ranking karijere.

Osim toga, zaradila je i 37.390 američkih dolara te će joj ta cifra biti dodana na dosad osvojenih 284.234 američkih dolara. To znači da će 20-godišnja Zagrepčanka od sljedećeg tjedna imati više od 300 tisuća američkih dolara “na svom računu”.

Mlada Hrvatica sljedećeg tjedna seli u Pariz gdje je čeka prvo kolo Roland Garrosa. Tamo će joj protivnica biti Njemica Eva Lys. Osim Marčinko, u Parizu će igrati Donna Vekić protiv Alice Tubello i Ružić protiv Ashlyn Krueger.

