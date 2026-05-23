Lazio pobjedom ispratio Šemperovu Pisu u Serie B, Bašić se oprostio od Rimljana?

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

U drugom subotnjem susretu posljednjeg 38. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su na domaćem terenu s 2-1 pobijedili Pisu, momčad koja od ranije zna da seli u Serie B.

Gosti iz Pise su poveli pogotkom Morea u 23. minuti, ali prije odlaska na odmor Lazio je uspio okrenuti rezultat.

Unutar samo četiri minute, od 33. do 36., strijelci su za Rimljane bili Dele-Bashiru i Pedro.

Za Lazio je cijelu utakmicu odigrao hrvatski vezni igrač Toma Bašić, kao i što je Adrian Šemper bio kroz svih 90 minuta na vratima gostujućeg sastava. Sezonu je Lazio završio na devetom mjestu ljestvice, dok je Pisa posljednja.