WTA Finale prebačen iz Rijada u Indian Wells

Ovogodišnji WTA Finale na kojem nastupa osam najboljih tenisačica svijeta prebačen je iz Rijada u Indian Wells nakon što je WTA zatražio raniji raskid trogodišnjeg ugovora s glavnim gradom Saudijske Arabije.

U travnju 2024. godine WTA je potpisao trogodišnji ugovor s Rijadom o preseljenju tog prestižnog turnira u taj grad, ali taj je potez naišao na brojne kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava koje tvrde kako Saudijska Arabija putem financiranja velikih sportskih događaja “pere” svoj negativan imidž.

Preseljenje turnira u Rijad oštro su kritizirale i teniske velikanke poput Chris Evert i Martine Navratilove koje tvrde kako su vrijednosti za koje se zalaže WTA u suprotnosti s onima Saudijske Arabije.

Zasad je poznato kako će se samo ovogodišnji WTA Finale, koji je na programu od 8. do 15. studenoga, igrati u Indian Wellsu, koji je inače domaćin velikih ATP i WTA 1000 turnira svakog ožujka, dok je WTA i dalje u potrazi za domaćinom ovog turnira od 2027. nadalje.

U posljednje vrijeme vrlo se često mijenjaju domaćini WTA finala, prije Rijada domaćin je 2023. godine bio meksički Cancun, 2022. turnir se održao u američkom Fort Worthu, 2021. u meksičkoj Guadalajari, 2020. je otkazan zbog pandemije virusa COVID-19, a 2019. je igran u kineskim Shenzhenu.

Upravo je Shenzhen trebao biti dugogodišnji domaćin WTA Finala jer je potpisao bogati 10-godišnji ugovor. No, zbog pandemije COVID-a turnir se nije mogao održati u tom gradu 2021., da bi WTA 2022. raskinuo ugovor zbog zabrinutosti za sudbinu bivše prve igračice u konkurenciji parova Peng Shuai.