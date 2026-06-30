Velikan ostao bez željenog napadača, Gorica ga ‘otela’ u zadnji čas

Nakon toga karijeru je nastavio u austrijskom Hartbergu, a u siječnju ove godine bio je posuđen grčkoj Kifisiji. U aktualnoj sezoni upisao je pet pogodaka u 25 nastupa. Posebno učinkovit bio je u Austriji, gdje je u dresu Hartberga skupio 23 gola i devet asistencija u 54 utakmice.

U utorak je Planet Nogomet objavio da ga želi i povratnik na klupu Maribora Darko Milanič, no prema dostupnim informacijama 27-godišnji napadač bio je blizu dolaska u Ljudski vrt, ali je Gorica brže reagirala i dogovorila njegov potpis.

Transfer je bio uvjetovan mogućim odlascima u napadu Maribora, no Gorica je u završnici pregovora bila konkretnija i osigurala njegovo dovođenje iz Hartberga, tvrde Slovenci.