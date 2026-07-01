Chelsea ostvario najveću Alonsovu želju: Stigao je bivši suigrač Vatrenog

Chelsea je angažirao talentiranog 21-godišnjeg talijanskog desnog braniča Marca Palestru, dosadašnjeg člana Atalante, s kojim je potpisao ugovor do 2033. godine.

Palestra je prvo novo ime u momčadi plavih sa Stamford Bridgea otkako je momčad preuzeo Xabi Alonso, a upravo on bio je označen kao najveća želja španjolskog trenera. Vrijednost transfera procjenjuje se na 50 milijuna eura.

Palestra je prošlu sezonu proveo na posudbi u Cagliariju za koji je upisao 37 nastupa i osvojio nagradu za najboljeg braniča u Serie A. Ranije je za matični klub iz Bergama odigrao 16 utakmica, dijeleći svlačionicu s hrvatskim reprezentativcem Marijom Pašalićem.

Odlične igre osigurale su mu i debi za reprezentaciju Italije koji je upisao u ožujku u dodatnim kvalifikacijama za SP protiv Sjeverne Irske.

“Od prvog dana kada sam čuo za interes Chelseaja osjetio sam posebnu energiju. Jedva čekam vidjeti navijače, suigrače i menadžera”, kazao je Palestra.