VIDEO / Dobar start Pavića na Wimbledonu: S Arevalom je izborio drugo kolo

Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Slavadorcem Marcelom Arevalom pobjednički je započeo nastup u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu, oni su u 1. kolu sa 6-3, 6-4 svladali Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australca Nicka Kyrgiosa za samo 54 minute igre.

Pavić i Arevalo od samog su početka dvoboja pokazali kako su uigraniji par od osebujnih Bublika i Kyrgiosa koji su tijekom karijere puno više uspjeha imali u pojedinačnoj konkurenciji.

Za pobjedu je hrvatsko-salvadorskoj kombinaciji bio dovoljan po jedan “break” u svakom setu. U prvom su oduzeli servis Bubliku u šestoj igri, a u drugom Kyrgiosu u prvoj igri.

Pavić i Arevalo će u 2. kolu igrati protiv Britanaca Davida Stevensona i Marcusa Willisa koji su za nastup dobili pozivnicu organizatora.

Ranije u srijedu u 2. kolo parova plasirao se i Nikola Mektić s Amerikancem Austinom Krajicekom oni su sa 6-4, 4-6, 6-2 svladali brazilsko-argentinski par kojeg čine Marcelo Melo i Andres Molteni. U drugom kolu će se boriti protiv pobjednika između francuskog para Benjemin Bonzi-Arthur Rinderknach i australsko-srpske kombinacije James Duckworth i Miomir Kecmanović.

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