VIDEO / Zaiskrilo među tenisačicama: ‘Nitko te ne voli, budi normalna’

Podijeli :

WTA Tour screenshot

Dok se pojedini ATP i WTA turniri ove nedjelje završavaju, neki su već počeli. Primjerice u Bad Homburgu gdje igraju tenisačice. I odmah prvog dana poslije završetka jednog meča ostali su repovi.

Grčka tenisačica Maria Sakkari pobijedila je u prvom kolu Bad Homburga Juliju Putincevu iz Kazahstana 7:5, 7:6 (6).

Prilikom kontakta na mreži, Putinceva je bezvoljno pružila ruku Sakkari, uopće ju ne gledajući u oči, i nastavila šetati prema klupi.

Što su jedna drugoj govorile u tim trenucima, nije se najbolje čulo, ali je bilo očito da je došlo do trzavica.

“Samo budi normalno ljudsko biće”, čulo se kako je Sakkari govorila Putincevoj. Očito joj je zasmetao nezainteresiran način rukovanja.

Nekoć treća tenisačica svijeta, a sada 86., dvaput je pokušala otići na svoju stranu, ali se vraćala nakon komentara Putinceve koji se nisu mogli jasno čuti.

Međutim, jedan komentar je dopro do mikrofona.

“Nitko te ne voli. Kad nekome pružaš ruku, gledaj ih u oči”, rekla je Sakkari.

Nešto kasnije u intervjuu na terenu Sakkari je dodala:

“Vjerojatno me neće pozvati na večeru dok smo žive, ali nije me ni briga, iskreno. Imam jako dobre prijateljice i otići ću na večeru s njima. Neka ostane na tome. Imam poštovanja prema njoj kao igračici, ali to je sve.”

Spornu situaciju pogledajte niže: