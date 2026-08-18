S Hajdukom je igrao finale Lige prvaka mladih, sada se vratio u hrvatski nogomet

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HNK Hajduk Split

Jere Vrcić pronašao je novi klub.

21-godišnji napadač karijeru nastavlja u Hrvacama, gdje će igrati u Prvoj NL.

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Vrcić je prošlu sezonu otvorio u Croatiji Zmijavci, a tijekom zime preselio je na Maltu. U dresu Birkirkare upisao je 15 nastupa i postigao dva pogotka.

Riječ je o bivšem junioru Hajduka koji je bio dio generacije Bijelih koja je 2023. godine pod vodstvom Marijana Budimira stigla sve do finala UEFA-ine Lige prvaka mladih.