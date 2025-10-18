Pratite na SK: 18-godišnja Čehinja u Osaki izborila svoje prvo WTA finale

Podijeli :

Guliver Image

Poznate su finalistice WTA 250 turnira u japanskoj Osaki. U polufinalu je odigran maksimalan broj setova. U prvom meču je Leylah Fernandez porazila Soranu Cirsteu s 2-1 u setovima dok je istim rezultatom slavila i Tereza Valentova protiv druge Rumunjke Jaqueline Cristian.

Leylah Fernandez je prvi set osvojila lagano iako je izgubila svoj prvi servis gem. Nakon toga je osvojila 6 gemova u nizu za 6:1. U drugom setu je iskusna Sorana Cirstea uzvratila uz samo dva osvojena gema da bi u trećem napokon gledali izjednačen set.

Povela je Rumunjka s 3:1 da bi sljedeća tri gema osvojila Kanađanka. Odmah potom Fernandez gubi break prednosti, ali od 4:4 do kraja osvaja dva gema i sa 6:1, 2:6, 6:4 prolazi u svoje osmo finale karijere.

U drugom polufinalu igrale su talentirana Čehinja Tereza Valentova i druga Rumunjka u ovom danu Jaqueline Cristian. Taj meč je otišao u tri seta, ali je trajao znatno duže od prvog polufinala. Prvi set odlučen je u tie-breaku nakon što su obje tenisačice izgubile svoj servis tri puta. Na kraju je prvu dionicu osvojila Cristian sa 7-3 u tie-breaku.

U drugom setu je ipak 18-godišnja Valentova uzvratila sa 6:4 da bi svoj talent pokazala i u setu odluke. Tamo je bila bolja sa 6:3 što je značilo da je sa 6:7(3), 6:4, 6:3 izborila svoje prvo WTA finale.

