Ukrajinka se odbija rukovati i s mađarskom tenisačicom: ‘Ako javno prizna i ispriča se…’

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Ukrajinske tenisačice u posljednje gotovo četiri godine, otkako je započeo rat u Ukrajini, nisu se rukovale s Ruskinjama i Bjeloruskinjama, a sada se na tom popisu, barem kada je riječ o jednoj od njih, našla i jedna Mađarica.

Aleksandra Olinjikova najavila je da se neće fotografirati s Annom Bondár prije današnjeg meča u Cluju, što znači da neće biti ni čestitanja, bez obzira na to koja od dviju protivnica pobijedi.

“Anna Bondár sudjelovala je na turniru Trofej Sjeverne Palmire u prosincu 2022. godine u Rusiji, unatoč sankcijama nametnutima toj agresorskoj zemlji”, objasnila je 91. tenisačica svijeta za portal BTU.

Organizacija teniskih turnira, kao i službenih događaja iz drugih sportova, vrlo je brzo nakon početka rata zabranjena u Rusiji. Trofej Sjeverne Palmire egzibicijski je turnir u Sankt Peterburgu koji se od tada održava.

“Natjecanje je osnovao „Gazprom“, jedan od financijskih stupova ruske ratne mašinerije. Ta ista sredstva Rusija koristi kako bi ubijala ukrajinske žene i djecu. To su isti fondovi koji uništavaju naše roditelje, braću i muževe koji brane zemlju.”

Oliinjkova se nije zaustavila na tim optužbama. Nabrojala je i optužbe za ratne zločine, dodavši:

” Igrati u Rusiji danas moralno je isto kao igrati u nacističkoj Njemačkoj 1941. godine i biti plaćen nakitom Židova ubijenih u Auschwitzu ili Treblinki. To je isto zlo, 80 godina kasnije. Zato se ne mogu fotografirati niti rukovati s osobom koja prima novac iz izvora izravno povezanih s ratom u mojoj zemlji.”

Kaže da je spremna promijeniti ponašanje prema najboljoj mađarskoj tenisačici, ali pod nekoliko uvjeta:

“Ako javno prizna da je pogriješila što je to učinila, iako smatram da je to iznimno velika pogreška. Ako se ispriča ukrajinskom narodu i jasno osudi Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, Rusiju kao agresorsku zemlju, a Putina kao ratnog zločinca.”

Oliinjikova je nedavno izjavila da se “osjeća vrlo loše u blizini Arine Sabalenke zbog njezine bliskosti s Aleksandrom Lukašenkom“, iako je najbolja tenisačica svijeta više puta rekla da je protiv rata.

