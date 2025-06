Travnata sezona za zaborav: Duje Ajduković upisao sedmi uzastopni poraz na travi i ispao s Wimbledona

Podijeli :

Duje Ajduković neće u 2025. godini po dobrom pamtiti travnatu sezonu. Štoviše, neće pamtiti posljednje tri godine na travi neće mu biti u dobrom sjećanju. U prvom kolu kvalifikacija za Wimbledon igrao je protiv Benjamina Hassana, a protiv Libanonca je upisao svoj sedmi uzastopni poraz na travi.

Splićanin može posebno žaliti za prvim setom gdje je nakon tri spašene set-lopte dobio priliku osvojiti set. Bilo je to kod 7-6 u tie-breaku, ali je Ajduković tada napravio dvostruku pogrešku i tako vratio Hassana u set. U sljedećem poenu poslao je forehand u aut te je Libanonac dobio svoju četvrtu set-loptu. Ovu je iskoristio dobrim servisom te je poveo s 1-0 u setovima.

Utjecalo je to na Splićanina koji se u drugom setu potpuno raspao. Prva tri gema je izgubio, a to ne bi bio toliki problem da nije prvi servirao u setu jer je ovako zaostajao dva breaka. Imao je u četvrtom gemu dvije break lopte za smanjivanje štete, ali nije ih iskoristio i Hassan je odjurio na 4:0. Do kraja meča Ajduković nije uspio osvojiti niti jedan gem te je u prvom kolu kvalifikacija poražen sa 7:6(7), 6:0.

Ovo je Splićaninu bio sedmi uzastopni poraz na travi. Sve je počelo prije tri godine u trećem kolu kvalifikacija za Wimbledon 2022. godine kada ga je porazio Alexander Ritschard s 3-0 u setovima. Osim Ajdukovića, u kvalifikacijama za Wimbledon ispao je i Borna Gojo pa je tako Hrvatska ostala bez predstavnika u kvalifikacijama. Bez obzira na to, u glavnom turniru će Hrvatsku predstavljati Borna Ćorić i Marin Čilić.

