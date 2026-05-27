Matanović o Vuškoviću: ‘Ima tek 19 godina, a igra kao da mu je 50!’

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
U srijedu je uoči treninga u Rijeci s novinarima razgovarao napadač Freiburga, Igor Matanović.
Matanović je proživio odličnu sezonu s Freiburgom, s kojim je stigao do finala Europske lige, a sada ga čeka i prvi nastup na Svjetskom prvenstvu.
“Bio sam jako sretan kad sam vidio popis. U tom sam trenutku bio s djevojkom u Freiburgu i zajedno smo gledali konferenciju za medije. Svakom je igraču cilj igrati na Svjetskom prvenstvu, to je najveći turnir na svijetu i jako sam sretan zbog poziva”, izjavio je Matanović.
Iako je Freiburg poražen u finalu Europske lige od Aston Ville, Matanović sezonu smatra uspješnom.
“Bili smo blizu, šteta, još uvijek to boli. Ipak, imali smo dobru sezonu i vrlo kvalitetnu momčad. Igrali smo i u polufinalu njemačkog Kupa, a u Bundesligi smo završili sedmi. Stvarno smo ponosni na ovu sezonu”, kaže Matanović.
Za kraj je uputio komplimente mladom suigraču iz reprezentacije, Luki Vuškoviću.
“Nedavno smo igrali jedan protiv drugoga u Bundesligi. Ima 19 godina, a igra kao da mu je 50! Top igrač i jako smo sretni što ga imamo”, zaključio je Matanović.
