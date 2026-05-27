Sinner siguran na startu Roland Garrosa, nepredvidljivi nositelj odmah ispao

xPaulinexFIGUETx Sportspressphoto_SPR155131 via Guliver

Talijan Jannik Sinner, prvi tenisač na svijetu i prvi favorit za naslov pobjednika u Roland Garrosu, otvorio je ovogodišnji nastup na pariškoj zemlji pobjedom u tri seta.

Sinner je sa 6-1, 6-3, 6-4 pobijedio domaćeg igrača Clementa Tabura, 171. tenisača na svijetu koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. Osim prvog seta može se reći da je Tabur bio odličan te je u mnogim dijelovima meča gotovo pa ravnopravno igrao protiv najboljeg igrača na svijetu.

U drugom kolu Sinneru slijedi dvoboj protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola koji je pobijedio Britanca Fearnleyja sa 6-2, 7-6(0), 7-6(7).

Odmah na startu od Roland Garrosa se oprostio nepredvidljivi deveti nositelj Aleksander Bublik. Bolji je od tenisača iz Kazahstana bio Nijemac Jan-Lennard Struff sa 7-6, 6-7(6), 6-4, 7-5.

Nijemac je umalo bio krivac i za ispadanje četvrtog nositelja u Parizu, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Naime, Daniel Altmaier je vodio 1-0 i 2-1 u setovima, kao što je imao i 3-0 te 4-2 u odlučujućem petom setu. Sve je to spasio Auger-Aliassime i na kraju slavio s 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6(7).

U turniru tenisačica više nema pete nositeljice Amerikanke Jessice Pegula koja je odlično započela meč protiv Australke Kimberly Birrell. Dobila je Pegula prvi set sa 6-1 i u tom trenutku stala, a Birrell, 83. tenisačica s WTA ljestvice, na kraju je slavila s 1-6, 6-3, 6-3.