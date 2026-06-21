Talentirana Čehinja slavila protiv četvrte tenisačice svijeta i osvojila Berlin

Češka tenisačica Linda Noskova (WTA - 13.) pobjednica je ovogodišnjeg WTA 500 turnira u Berlinu na travnatoj podlozi, a u nedjeljnom finalu je sa 6:4, 4:6, 6:3 svladala Amerikanku Jesiscu Pegulu (WTA - 4.).
Bila je to njena treća pobjeda u četiri međusobna dvoboja s Pegulom, a donijela joj je drugi naslov u karijeri u sedmom finalnom nastupu.
Pegula je igrala već 23. finale u karijeri, a treće u 2026., ali je ostala na dva ovogodišnja trijumfa i s 11. trofeja na WTA Touru u kolekciji
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