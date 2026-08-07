Nizozemci: Ajax želi prodati Šutala, a ponuda ne nedostaje

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Josip Šutalo (26) mogao bi ovog ljeta napustiti Ajax, a interes za hrvatskog reprezentativca posljednjih je tjedana dodatno porastao. Nizozemski mediji navode da je Ajax spreman saslušati ponude, a Šutalo se trenutačno povezuje s tri kluba.

Među zainteresiranima je i Benfica, koja nakon odlaska Antonija Silve u Bournemouth mora pronaći novog stopera. Portugalac je prodan za 25 milijuna eura uz dodatnih pet milijuna kroz bonuse, a Šutalo se nalazi među kandidatima za njegovo mjesto u obrani.

Ajax je hrvatskog braniča doveo iz Dinama u kolovozu 2023. godine za fiksnih 20,5 milijuna eura, dok je s bonusima ukupna vrijednost transfera mogla dosegnuti 23,5 milijuna eura. Šutalo je potpisao ugovor do ljeta 2028., no sada bi mogao napustiti Amsterdam za otprilike 15 milijuna eura uz bonuse.

Takav transfer značio bi financijski gubitak za Ajax, koji bi na fiksnom dijelu odštete ostao najmanje 5,5 milijuna eura u minusu u odnosu na iznos koji je prije dvije godine platio Dinamu.

Njegov mogući odlazak ipak nije veliko iznenađenje. Nizozemski mediji već su ranije pisali da Ajax ovog ljeta želi rekonstruirati obrambenu liniju, a Šutalo je među igračima kojih bi se klub bio spreman odreći. Lentin Goodijk iz Voetbal Internationala krajem srpnja izvijestio je da interes za hrvatskog stopera raste.

Šutalo je u međuvremenu postao jedan od bolje plaćenih igrača Ajaxa, pa bi njegova prodaja klubu otvorila dodatni prostor za dovođenje novog braniča. Za nizozemskog velikana odigrao je više od 100 utakmica, ali nije u potpunosti opravdao status jednog od najskupljih obrambenih igrača u povijesti kluba.

U Nizozemskoj su mu najviše zamjerali probleme u situacijama kada Ajax igra s visoko postavljenom obranom i velikim prostorom iza posljednje linije. Istodobno je u hrvatskoj reprezentaciji uglavnom pružao sigurnije i stabilnije partije.

Benfica traži rješenje u obrani

Benfica nakon prodaje Antonija Silve želi dovesti stopera koji bi odmah mogao konkurirati za mjesto u početnoj postavi. Šutalo se svojim iskustvom dobro uklapa u taj profil. Ima 26 godina, više od 100 nastupa za Ajax, iskustvo igranja u europskim natjecanjima i status standardnog hrvatskog reprezentativca.

Ajax je spreman pregovarati o njegovoj prodaji, a cijena od oko 15 milijuna eura čini ga znatno dostupnijim nego prije godinu ili dvije. Ostaje vidjeti hoće li Benfica svoj interes pretvoriti u konkretnu ponudu ili će Šutalo karijeru nastaviti u nekom od preostalih klubova koji ga prate.