Spektakl u Šangaju (12:30, SK2): Prvi okršaj Čilića i Đokovića nakon tri godine

Podijeli :

Photo by Michele Sandberg Icon Sportswire/ Guliver Image

Drugo kolo Šangaja rezervirano je za odličan meč između Marina Čilića i Novaka Đokovića.

Čilić je u Šangaju prekinuo niz od šest poraza zaredom i to protiv Nikoloza Basilašvilija ako računamo sve mečeve (Grand Slam, Davis Cup te ATP Tour) te se nada da će danas probati doći do tek treće pobjede protiv Novaka Đokovića koji je 19 puta slavio protiv Marina, dok jedan meč u Madridu nisu ni odigrali, odnosno Đoković je prošao dalje bez borbe.

Vidjet ćemo i u kakvom stanju će doći srpski tenisač kojemu će ovo biti prvi meč nakon mjesec dana, točnije još od polufinala US Opena gdje je poražen od Carlosa Alcaraza u tri seta.

Posljednji međusobni dvoboj Čilić i Đoković odigrali su u finalu Tel Aviva prije tri godine gdje je Đoković slavio sa 6:3, 6:4, a jedine dvije pobjede hrvatski tenisač pamti u Parizu 2016. te Londonu dvije godine kasnije.

Sve pratite na SK2 oko 12:30 sati!