Sinner posjetio kliniku u Milanu, rutinski pregled ili…?

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AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Svjetski broj 1 i ovogodišnji osvajač Wimbledona, Jannik Sinner, viđen je u utorak u klinici u Milanu, prenose talijanski mediji.

Sinner je u jutarnjim satima posjetio uglednu ustanovu za fizioterapiju kako bi obavio rutinske preglede.

Talijanski tenisač priprema se za zahtjevan drugi dio sezone, u kojem ga očekuje i nastup na posljednjem Grand Slam turniru godine – US Openu.

Pregledi su trajali do podneva, nakon čega je 25-godišnji tenisač napustio kliniku u pratnji četvorice članova svog tima. Uspio je pritom podijeliti i nekoliko autograma okupljenim navijačima.

Ipak, pretpostavlja se da je Sinner želio provjeriti stanje desnog koljena. Prošlog tjedna viđen je u Torinu s flasterom na koljenu, što su neki protumačili kao mogući razlog za zabrinutost.

Prije US Opena očekuje ga nastup na Mastersu u Cincinnatiju, dok će vrhunac drugog dijela sezone biti posljednji Grand Slam godine, na podlozi na kojoj je već ostvarivao zapažene rezultate.