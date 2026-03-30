Sinner osvojio Masters u Miamiju i ispisao povijest! Ovom nije uspjelo nikom ni iz ‘Velike trojke’

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Jannik Sinner osvojio je Masters u Miamiju. Finale je trajalo nešto više od sat i pol, ako ne računamo veliku pauzu i odgodu zbog pljuska na Floridi, a Talijan je pobijedio Čeha Jiríja Lehečku rezultatom 6:4, 6:4.

Tako je 24-godišnjak iz Južnog Tirola kompletirao popularni Sunshine Double jer je prošlog mjeseca slavio i na prvom turniru serije ATP Masters 1000 u Indian Wellsu, a isti je podvig početkom ove sezone ostvarila i Bjeloruskinja Arina Sabalenka.

U muškoj konkurenciji to je ranije uspjelo Jimu Courieru 1991., Michaelu Changu 1992., Peteu Samprasu 1994., Marcelu Ríosu 1998. i Andreju Agassiju 2001. Prvi koji je to ostvario dvaput bio je Roger Federer 2005. i 2006.

Ipak, Novak Đoković uvjerljivo drži rekord po broju osvojenih Sunshine Doublea, jer je to učinio 2011. te tri puta zaredom od 2014. do 2016. Ukupno – četiri puta za Srbina.

Sinner je postao prvi igrač u povijesti tenisa, u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji je osvojio Sunshine Double bez ijednog izgubljenog seta. Talijan je na putu do oba trofeja odigrao 24 seta i svih 24 je dobio.

Sinnera nije poremetila duga pauza zbog kiše, a drugom tenisaču svijeta bio je dovoljan po jedan break u oba seta da slomi Lehečku, koji je do ovog turnira bio na 22. mjestu ATP ljestvice.

Talijan je stigao do 26. titule u karijeri. Ovo mu je bio sedmi Masters naslov, a drugi u Miamiju, gdje je slavio i 2024.

Ipak, to mu neće biti dovoljno da preuzme prvo mjesto od Carlosa Alcaraza, iako je Španjolac ispao već u trećem kolu od Sebastiana Korde, ali mu se znatno približio na vrhu svjetske ljestvice.

Sezona će se nastaviti turnirom iste serije u Monte Carlu, no Đoković neće nastupiti iz istog razloga kao i u Miamiju – ozljede ramena. Turnir na zemlji u Monaku održat će se od 5. do 12. travnja.

