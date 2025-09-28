Sin hrvatske teniske legende neće igrati za našu reprezentaciju

Podijeli :

GEPA pictures/Matthias Hauer via Guliver

Hrvatski teniski savez pretrpio je gubitak u posljednjih mjesec dana. Sljedećih nekoliko godina pokazat će se koliki točno, ali jasno je da bi mogli imati još nekih problema nakon Leonarda Ljubičića, jednog od najtalentiranijih tinejdžera u zemlji.

Kao što su ljubitelji tenisa vjerojatno već shvatili, on je sin hrvatske teniske legende Ivana Ljubičića.

Pobjednik Indian Wellsa od prije 15 godina postao je agent nakon završetka profesionalne teniske karijere, a vodi i uspješnu akademiju u Lošinju, a njegov sin Leonardo Ljubičić ide njegovim stopama. Sa 16 godina jedan je od najperspektivnijih “proizvoda” hrvatskog tenisa, a zasad se još uvijek natječe na juniorskoj razini turnira Međunarodne teniske federacije, ali preko ljeta je “prošao” sve birokratske prepreke i sada – umjesto Hrvatske – uz njegovo ime pojavljuje se zastava Monaka.

POVEZANO Đoković, Ljubičić i Ančić na ispraćaju: ‘Nikola Pilić će živjeti dovijeka, slavit ćemo ga dok smo živi’

Ovaj tjedan Leonardo igra u Rijeci (J30 turnir) i danas će se boriti za titulu u finalu. Ovo je ujedno bilo i njegovo prvo natjecanje za Monako, gdje se nalazi njegova trenažna baza.

Teniski savez Monaka odmah ga je uvrstio u razvojni tim Davis Cup reprezentacije.

Ako mladi Hrvat u sljedećih nekoliko godina ne ostvari dobre rezultate na profesionalnoj razini, ima rezervu: usmeno se obvezao igrati za studentsku momčad Sveučilišta Vanderbilt.

Njegov otac Ivan, pobjednik deset ATP turnira i brončani na Olimpijskim igrama 2004., nakon završetka karijere preselio se s obitelji u Monte Carlo, pa nedavna promjena državljanstva kod njegovog sina ne čudi.

Prije tenisa, Leonardo se okušao i u plivanju, atletici i nogometu.

“Otac me prati koliko god ima vremena. Smatram ga više savjetnikom nego trenerom, ali razgovaramo svaki dan. Imamo odličan odnos oca i sina, a moja majka Aida mi je ionako najveća inspiracija. Naučila me je sve o vezama, sportu i životu općenito”, rekao je ove godine hrvatskim medijima Leonardo, koji uz materinji jezik tečno govori engleski, francuski, španjolski i talijanski.

Ako više ne bude imao problema s ozljedama, iza sebe ima neugodnu ozljedu leđa, mladić visok 193 centimetra mogao bi postati ozbiljan faktor u svjetskom tenisu.