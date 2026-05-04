Čilić se vratio u Top 50, Prižmiću najbolji renking karijere, Sinner bježi Alcarazu

Dvojica najboljih hrvatskih tenisača, Marin Čilić i Dino Prižmić, napredovali su na novoj ATP ljestvici pa je tako Čilić trenutačno 47. igrač na svijetu, dok je Prižmić na 79. mjestu.

Na posljednjem turniru, zemljanom Masters 1000 u Madridu, Čilić je na startu pobijedio Zizoua Bergsa, a potom je zbog trovanja hranom predao meč Brazilcu Joau Fonseci. To mu je donijelo pomak od četiri mjesta na ljestvici i sada je ponovno među 50 najboljih na svijetu.

Prižmić je odradio odličan turnir u Madridu gdje je u prvom kolu pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a potom Amerikanca Bena Sheltona, šestog igrača na svijetu. Zbog toga je na novoj ljestvici napravio devet koraka prema naprijed i sada je 79. igrač na svijetu. To mu je najbolji renking karijere.

Od ostalih hrvatskih tenisača Borna Gojo je doživio pad za 27 mjesta i trenutačno je 177., dok je među 200 najboljih još Luka Mikrut na 198. mjestu.

Među najboljih deset se dogodila tek jedna promjena. Ruski tenisač Danil Medvjedev je s desetog došao na deveto mjesto, a taj je jedan korak unatrag napravio Talijan Lorenzo Musetti koji je sada deseti.

Pobjednik Madrida Talijan Jannik Sinner dodatno je povećao prednost na samom vrhu. Sada ima čak 1390 bodova više od Španjolca Carlosa Alcaraza koji je drugi. Sinner je u Madridu osvojio peti Masters 1000 turnir u nizu, kao prvi tenisač u povijesti. Prethodno je slavio na kraju prošle godine u Parizu i potom ove godine u Indian Wellsu, Miamiju i Monte Carlu.

Finalist Madrida Nijemac Alexander Zverev je ostao treći, dok su iza njegovih leđa četvrti Srbin Novak Đoković i peti Kanađanin Felix Auger-Aliassime.

ATP ljestvica (4. svibnja):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 14.350

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 12.960

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5805

4. (4) Novak Đoković (Srb) 4700

5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4050

6. (6) Ben Shelton (SAD) 4030

7. (7) Taylor Fritz (SAD) 3770

8. (8) Alex de Minaur (Aus) 3755

9. (10) Danil Medvjedev (Rus) 3460

10. (9) Lorenzo Musetti (Ita) 3415

…

47. (51) Marin Čilić (Hrv) 980

79. (87) Dino Prižmić (Hrv) 740

177. (150) Borna Gojo (Hrv) 348

198. (189) Luka Mikrut (Hrv) 295

201. (206) Matej Dodig (Hrv) 285

288. (283) Duje Ajduković (Hrv) 183

302. (313) Mili Poljičak (Hrv) 172

