Pratite na SK: Sabalenka nastavlja gdje je stala, evo tko ju čeka u prvom finalu sezone

AP Photo/Tertius Pickard via Guliver

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.) igrat će u finalu teniskog turnira u Brisbaneu.

Prva tenisačica svijeta je u subotu u polufinalu sa 6-3, 6-4 pobijedila Čehinju Karolinu Muchovu (WTA-20.) i u nedjelju će u 41. finalu u karijeri pokušati osvojiti svoj 22. naslov.

Suparnica u finalu će joj biti Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.) koja nije dala nikakve šanse šestoj tenisačici svijeta Amerikanki Jessici Peguli, pobijedivši je sa 6-0, 6-3 za 55 minuta.

“Ona mi je (u prošlosti) nekoliko puta stvarala probleme. Stoga sam sretna što sam danas (u subotu) bila fokusirana od početka i što sam uspjela igrati tako dobro da sam je stavila pod ogroman pritisak i pobijedila u dva seta”, komentirala je Sabalenka koja će u Brisabenu pokušati osvojiti svoj treći naslov u četiri godine.

Kostjuk će četvrti put igrati u finalu, a do sada je pobijedila samo jednom, i to u Austinu u ožujku 2023. Zatim je dva puta izgubila 2024. (San Diego, Stuttgart).

Mečeve iz Brisbanea pratite na Sport Klubu.