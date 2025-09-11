Pratite na SK: Prižmić i Moutet otvaraju Davis Cup u Osijeku, evo rasporeda!

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Susret teniskih reprezentacija Hrvatske i Francuske u Davis Cupu u Osijeku u petak otvorit će Dino Prižmić i Corentin Moutet, određeno je ždrijebom u četvrtak.

Dvoboj prižmića i Mouteta započet će u 16 sati, a nakon njih na igralište će prvi hrvatski igrač Marin Čilić protiv Arthura Rinderknecha.

Drugog dana susreta, u subotu program će početi u 13 sati dvobojem parova u kojem će za Hrvatsku igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, a za Francusku Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. Porom slijede mečevi Čilić – Moutet i Prižmić – Rinderknech.

Ukupni pobjednik susreta Hrvatska – Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se održati od 18. do 23. studenoga u Bologni.

