Pratite na SK: Pavić i Arevalo ušli u peto uzastopno polufinale Mastersa

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Mate Pavić i Marcelo Arevalo probili su se u novo polufinale na Masters 1000 razini, već peto ove sezone. Ovaj put im je to pošlo za rukom u Rimu gdje su porazili američku kombinaciju Christiana Harrisona i Evana Kinga s 2-0 u setovima.

Iako je prvi par svijeta krenuo bolje u susret, bliže osvajanju prvog seta bili su Amerikanci. Oni su kod vodstva 4:3 imali tri vezane break lopte koje su ipak anulirali Pavić i Arevalo. Upravo na tome su izgradili momentum te su u 11. gemu seta došli do breaka koji su uspješno potvrdili za osvajanje prvog seta sa 7:5.

U drugoj dionici su već u trećem gemu došli do breaka prednosti, a do kraja su to uspješno sačuvali. Tako su sa 7:5, 6:4 izborili peto uzastopno Masters polufinale, a za plasman u četvrto finale igrat će protiv Joea Salisburyja i Neala Skupskog.

Masters u Rimu pratite eksluzivno na Sport Klubu.

