Pavić lovi dva četvrtfinala i obranu prvog mjesta: Evo gdje ga možete gledati

Mate Pavić odlično igra na dva fronta u Wimbledonu. U obje konkurencije parova (muški i mješoviti) je izborio osminu finala, a danas lovi dva četvrtfinala.

Splićanin će prvo započeti lov na četvrtfinale u muškoj konkurenciji. Njegov stalni partner Marcelo Arevalo činit će mu društvo protiv češkog para Patrika Rikla i Petra Nouze.

Dvojac koji se polako probijao po Challenger razini su već porazili na ATP 500 turniru u Rotterdamu, a novo slavlje protiv Rikla i Nouze bi im osim četvrtfinala Wimbledona donijelo i očuvanje vrha ATP ljestvice.

Pobjeda u osmini finala dovela bi ih do 8235 bodova što bi značilo da ih nijedan par ne može prestići do kraja turnira. Nijemci Kevin Krawietz i Tim Pütz mogu doći do 8155 i 8065 bodova dok Harri Heliövaara i Henry Patten u slučaju obrane naslova dolaze, odnosno ostaju na 8060 bodova.

Pavićev lov na četvrtfinale muških parova počinje u 12 sati na terenu broj tri, a možete ga gledati na Sport Klubu 1.

Splićanin je aktivan i u mješovitim parovima. S Timeom Babos igrat će na istom terenu, ali posljednji meč dana. Njihovi protivnici bit će David Stevenson i Maia Lumsden, domaći predstavnici s pozivnicom. Taj susret možete gledati na Nova Sport kanalu.

Od preostalih mečeva vrijedi izdvojiti zbivanja na centralnom terenu gdje igraju Arina Sabaljenka i Elise Mertens te Carlos Alcaraz i Andrej Rubljov.

Ipak, dvoboj najbitniji za Britance je onaj prvi jer od 14 sati i 30 minuta Sonay Kartal započinje svoj meč protiv Anastasje Pavljučenkove. Sve mečeve s centralnog terena gledate na Sport Klubu 1.

Kao i inače, mečeve na Wimbledonu možete gledati na svim kanalima Sport Kluba osim na SK 3, 4, 8 i 9.

