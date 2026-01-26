Ovako nešto na Grand Slamu nije se dogodilo posljednjih 58 godina

Ove godine se na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru u godini, dogodilo ono što se nikada nije zbilo na nekom od četiri najveća teniska turnira od početka Open ere, od Roland Garrosa 1968. godine.
Po prvi puta je šest prvih nositelja, u obje pojedinačne konkurencije, doguralo do četvrtfinala. Kod tenisačica su to redom Bjeloruskinja Arina Sabalenka, Poljakinja Iga Swiatek, Amerikanke Coco Gauff i Amanda Anisimova, Kazahstanka Jelena Ribakina i još jedna Amerikanka Jessica Pegula.
Kod tenisača su glavnih šest nositelja Španjolac Carlos Alcaraz, Talijan Jannik Sinner, Nijemac Alexander Zverev, Srbin Novak Đoković, Talijan Lorenzo Musetti i Australac Alex de Minaur.
U turniru tenisačica među osam najboljih su se još ugurale 12. nositeljica Ukrajinka Elina Svitolina i 29. nositeljica Amerikanka Iva Jovic. Kod tenisača je još u četvrtfinalu 25. nositelj Amerikanac Learner Tien i pobjednik posljednjeg meča osmine finala koji se igra, a za zadnje prazno mjesto se bore osmi nositelj Amerikanac Ben Shelton i 12. nositelj Norvežanin Casper Ruud.
