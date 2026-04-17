Novo otkazivanje u Madridu: Neće igrati ni Alcaraz!

Nakon što je bez borbe predao meč Tomašu Mahaču na turniru u Barceloni, drugi tenisač svijeta Carlos Alcaraz objavio je na svojim društvenim mrežama da je prisiljen povući se s turnira u Madridu.

„Neke je vijesti vrlo teško podijeliti s drugima. Madrid je dom, jedno od najposebnijih mjesta u kalendaru za mene i zato mi je još bolnije što drugu godinu zaredom neću moći igrati.

Posebno je teško što ne mogu igrati pred svojim ljudima, na tako posebnom turniru. Hvala vam na podršci i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro“, poručio je Alcaraz.

U petak je od turnira u Madridu odustao i Novak Đoković, što organizatore dovodi u nezavidnu situaciju – u jednom su se danu povukli drugi i četvrti reket svijeta.