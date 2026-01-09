Nevjerojatne vijesti iz Australije: Hrvatska tenisačica nije igrala skoro tri godine, a sada je igrom slučaja upala u kvalifikacije Australian Opena

Podijeli :

xLangerx xEibner Pressefotox EP_HLR via Guliver Image

Tereza Mrdeža osigurala je nastup u kvalifikacijama Australian Opena, što će ujedno označiti završetak njezine profesionalne teniske karijere.

Iskusna 35-godišnja tenisačica već gotovo tri godine ne nastupa aktivno, a u tom je razdoblju odigrala samo jedan turnir, početkom 2023. godine u Monastiru. U međuvremenu je postala majka te pokrenula vlastitu tenisku akademiju u Poreču, dok je njezin zaštićeni (zamrznuti) ranking ostao na čekanju.