Nevjerojatan preokret Sabaljenke, spasila se iz gotovo bezizlazne situacije

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AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Češka 20-godišnjakinja Nikola Bartunkova (WTA - 62.) u petak je bila na pragu najveće pobjede u karijeri, kad je protiv najbolje tenisačice svijeta Arine Sabaljenke povela sa 6-2, 4-0, ali nije izdržala pritisak pa je Bjeloruskinja na kraju preokretom došla do pobjede 2-6, 7-6 (2), 6-4 i plasirala se u polufinale WTA 500 turnira u Berlinu na travi.

Bartunkova je na putu do četvrtfinala u Berlinu svladala Ruskinju Dianu Šnajder (WTA – 16.) u tri seta, a potom u dva seta pobijedila i Belgijku Elise Mertens (WTA – 24.).

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Bila je na najboljem putu prema senzaciji u četvrtfinalu, ali još nije bila psihički spremna za pobjedu nad najboljom svjetskom tenisačicom.

Sabaljenka je ulaskom u polufinale ponovila prošlogodišnji rezultat u Berlinu, kad ju je zaustavila kasnija pobjednica turnira Čehinja Marketa Vondroušova, osvajačica Wimbledona 2023.

Sabeljenkina ovogodišnja polufinalna suparnica je Amerikanka Jessica Pegula (WTA – 4.), koja je u američkom dvoboju bila bolja od Madison Keys u dva ‘tie-breaka’.

U drugom polufinalu Čehinja Linda Noskova (WTA – 13.) čeka bolju iz susreta Filipinke Alexandre Eale (WTA – 35.) i Ukrajinke Eline Svitoline (WTA – 8.).

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