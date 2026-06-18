VIDEO / Pogledajte sve golove u potopu BiH protiv Švicarske

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AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na SoFi stadionu u Inglewoodu doživjela je visok (1:4) poraz protiv Švicarske.

Švicarci su nanizali nekoliko izglednih prilika u ranoj fazi dvoboja, a BiH imala je prvu veću šansu u 15. minuti preko Memića. Izabranici Murata Yakina još su odlučnije krenuli prema naprijed i zaredali s dvije prilike Ndoyea, a Zmajevi su odgovorili u 32. minuti preko Tahirovića.

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Do kraja prvog dijela još su Džeko i Kolašinac pokušali zaprijetiti, ali na odmor se otišlo s početnim rezultatom. U nastavku su Švicarci zaredali s prilikama, a Vasilj je pokazao najbolje od svog talenta zaredavši s nekoliko sjajnih intervencija. Potom je došao red i na period dominacije BiH, ali dobar momentum u kojem je kreirano više opasnosti pred Kobelovim golom prekinula je stanka za hidraciju.

I netom nakon povratka igrača na teren, BIH se našla u rezultatskom minusu. Nakon prikazane vrlo dobre igre, primili su gol u 74. minuti kada je iz poluvoleja zabio sjajni mladi Freiburgov talent Manzambi.

Od tada je sve krenulo nizbrdo za Zmajeve – u 80. minuti Tarik Muharemović je isključen zbog prekršaja nad Embolom, da bi ubrzo potom Švicarci otišli na 2:0. U 84. zabio je Vargas, još jedan joker s klupe. Već u 90. bilo je visokih 3:0 kada je svoj drugi gol na utakmici zabio Manzambi.

Do kraja susreta uspjela je momčad Sergeja Barbareza smanjiti zaostatak i to preko mladog Ermina Mahmića, 21-godišnjaka koji je par minuta ranije ušao u igru pa silovitim udarcem smanjio na 3:1. Ali, golovima ni tu nije bio kraj jer je u zadnjoj minuti dosuđen penal nakon prekršaja Memića nad Sowom. S bijele točke zabio je Granit Xhaka za konačnu 4:1 pobjedu Švicarske.

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