Bh. trener za SK o posljedicama teškog poraza Zmajeva: ‘U opasnoj smo psihološkoj situaciji’

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U emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića gostovao je Nermin Bašić, bh. nogometni trener koji je prokomentirao jučerašnji visoki poraz BiH (1:4) protiv Švicarske.

“Do 74. minute smo taktički dobro izgledali i taman kad smo preuzeli inicijativu, primili smo gol i sve je otišlo na drugu stranu. BiH je sada u jako opasnoj psihološkoj situaciji, moramo se probuditi nakon četiri primljena pogotka”, rekao je Bašić gostujući u emisiji Jutro SK.

Bh. trener osvrnuo se na propuštene prilike Zmajeva, trenutak koji je prelomio susret i odluku Sergeja Barbareza da se taktički prilagođava suparniku bez težnje za ‘umiranjem u ljepoti’, pa posebno istaknuo igrače koji su odigrali vrlo dobru utakmicu u, ističe, nerealno visokom 1:4 porazu od Švicarske.