VIDEO / Ivan Dodig najavio kraj karijere

Marco Canoniero via Guliver Images

Proslavljeni hrvatski tenisač i novi izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodig najavio je kraj svoje igračke karijere.

Međugorski tenisač to je učinio na društvenim mrežama gdje je objavio emotivan video svojih najboljih trenutaka karijere. Najveći od svih mu je srebro s Olimpijskih igra u Tokiju s Marinom Čilićem. Uz to je osvojio i sedam Grand Slam naslova u parovima. Upisao je 593 pobjede na ATP Tour te je osvojio 24 ATP naslova. Upisao je i osvajanje Davis Cupa s Hrvatskom 2016. godine.

“Draga obitelji, prijatelji i navijači,

danas želim podijeliti vijest sa svima vama da je ovo moja zadnja godina u profesionalnoj teniskoj karijeri.

Srce mi je puno zahvalnosti za moj teniski put koji je krenuo u Međugorju, gdje me stric Žarko, moj prvi trener, učio ljubavi prema tenisu i sportu pa sve do osvajanja 7 Grand Slam trofeja, 24 ATP naslova, srebrnoj medalji na Olimpijskim igrama i nezaboravnog trenutka osvajanja Davis Cupa s hrvatskom reprezentacijom”, napisao je Ivan Dodig na svom Facebooku.