Samo na SK: Alcarazu i Sinneru sigurne pobjede, oproštaj Monfilsa

Prvi i drugi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, uvjerljivim su pobjedama započeli novu zemljanu sezonu i nastup na ATP Masters 1000 turniru u Monte Carlu, gdje je Španjolac i u statusu branitelja prošlogodišnjeg naslova.

Nakon osvajanja američkog “Sunshine doublea” u Indian Wellsu i Miamiju, Jannik Sinner je u istom tempu nastavio i na europskoj crvenoj zemlji, svladavši Francuza Uga Humberta (ATP – 34.) sa 6-3, 6-0 za nešto više od sat vremena. Time je dodao još dva seta na svoj rekord uzastopno osvojenih setova na turnirima Masters 1000 serije, koji se proteže još na prošlogodišnje dvoransko natjecanje u Parizu, a sad je na brojci 36.

“Za prvi meč na zemljanoj podlozi, bila je to vrlo solidna izvedba. Sigurno postoji nekoliko stvari koje moramo poboljšati, ali Ugo je drugačiji tip igrača. Ljevak je, igra ravne bekhende. Bio je to dobar početak”, izjavio je zadovoljni Sinner na konferenciji za medije.

U sljedećem meču će njegov suparnik biti bolji iz dvoboja Argentinca Francisca Ceruondola (ATP – 19.) i Čeha Tomaša Machača (ATP – 53.).

Carlos Alcaraz je izgubio tek jedan gem više od Sinnera u pobjedi 6-1, 6-3 nad Argentincem Sebastianom Baezom (ATP – 65.). Mogao je biti i uvjerljiviji, ali je pri rezultatu 4-2 u drugom setu jedini put u meču izgubio servis. No, potom je osvojio preostala dva gema i došao do osmine finala.

Tamo čeka pobjednika dvoboja između Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP – 30.) i Francuza Terencea Atmanea (ATP – 45.).

U utorak je svoj posljednji meč u Monte Carlu odigrao 39-godišnji Francuz Gael Monfils, koji se nalazi na oproštajnoj turneji. Kazahstanac Aleksander Bublik (ATP – 11.) slavio je u dva seta 6-4, 6-4, a onda se na mreži srdačno oprostio od jednog od najtalentiranijih tenisača koji nisu uspjeli osvojiti Grand Slam naslov.

Štoviše, ostao je i bez finala, a najbolji rezultati su mu polufinala u Roland Garrosu (2008.) i na US Openu (2016.). Poput mnogih, imao je tu nesreću da mu se karijera većim dijelom preklapa s teniskim “dominatorima” Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom.

Na turnirima Masters 1000 serije je triput bio u finalu i sva tri je izgubio: u pariškom Bercyu ga je 2009. pobijedio Đoković, a godinu dana poslije Šveđanin Robin Soederling, a 2016. je u Monte Carlu poražen u tri seta od Nadala.

Za oproštaj je na stadionu Rainiera III. prikazan kratki video s presjekom njegovih nastupa u Kneževini, a ispraćen je ovacijama gotovo do kraja ispunjenih tribina.