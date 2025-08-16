Samo na SK: Alcaraz preživio Rubljova, Swiatek u svom prvom polufinalu Cincinnatija

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Elena Ribakina, Iga Swiatek Veronika Kudermetova i Jasmine Paolini plasirale su se u polufinale WTA teniskog tunrira u Cincinnatiju dok su u muškoj konkurenciji plasman u polufinale osigurali Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jannik Sinner i Terrence Atmane.

Ribakina se plasirala u svoje prvo polufinale Cincinnati Opena nakon što je u petak iznenadila braniteljicu naslova i prvu tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku rezultatom 6-1, 6-4.

Kazahstanka, deveta nositeljica, osigurala je svoju petu pobjedu u 12 međusobnih ogleda protiv Sabaljenke, a u polufinalu je čeka okršaj sa šesterostrukom pobjednicom Grand Slam turnira Poljakinjom Igom Swiatek.

Ranije se Swiatek plasirala u svoje prvo polufinale WTA 1000 turnira u 15 mjeseci nakon što je pobijedila Ruskinju, 28. nositeljicu Anu Kalinskaju, rezultatom 6-3, 6-4.

Ruskinja Veronika Kudermetova uvjerljiv je slavila sa 6-1, 6-2 protiv francuske tenisačice Varvare Grachevoem i prvi put se plasirala u polufinale Cincinnatija.

U polufinalu ju čeka sedma nositeljica Talijanka Jasmine Paolini, koja se oporavila od zaostatka u jednom setu i šokirala dvostruku pobjednicu Grand Slama Amerikanku Coco Gauff 2-6, 6-4, 6-3.

U muškoj konkurenciji, peterostruki Grand Slam pobjednik Španjolac Carlos Alcaraz oporavio se od kiksa u drugom setu i na kraju pobijedio Rusa Andreja Rubljova sa 6-3 4-6 7-5 za plasman u polufinale.

Dvadesetdvogodišnji Alcaraz nije bio u svojoj najboljoj formi, napravio je 15 neforsiranih pogrešaka i tri dvostruke pogreške u odlučujućem setu, ali je iskoristio svoju jedinu meč loptu, zahvaljujući dvostrukoj pogrešci Rubljova, kako bi osigurao svoju 15. uzastopnu pobjedu na Mastersu 1000.

Sljedeći Alcarazov protivnik je treći nositelj Nijemac Alexander Zverev, koji je izbacio pobjednika iz Toronta Bena Sheltona uvjerljivom pobjedom od 6-2, 6-2.

U drugom polufinalu igrat će prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i francuski kvalifikant Terence Atmane koji je izbacio sedmog nositelja Danca Holgera Runnea.