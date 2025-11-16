Drugi par svijeta osvojio završni Masters u Torinu

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten pobjednici su ovogodišnjeg ATP Finala tenisača u konkurenciji parova.

Oni su u finalu turnira u Torinu svladali Britance Joea Salisburyja i Neala Skupskog sa 7-5, 6-3.

Sjajna Marčinko dovela Hrvatsku nadomak plasmana u elitni rang

Drugi par svijeta Heliovaara i Patten tako je uzvratio Salisburyju i Skupskom za porazu skupini otprije četiri dana na ovom turniru, a naslovom u Torinu potvrdili su odličnu formu u završnici sezone, prije dva tjedna su bili pobjednici i na Masters 1000 turniru u Parizu.

Usto, Finac i Britanac su početkom ove godine osvojili Australian Open, dok su lani slavili i u Wimbledonu.

