Marčinko velikim preokretom izborila polufinale turnira u Francuskoj

Roberto Bettacchi/IPA Sport/ipa-agency.net via Guliver Images

Petra Marčinko plasirala se u polufinale ITF W75 turnira u francuskom Le Neubourgu. S 2-1 u setovima bila je bolja od Margaux Rouvroy

Krenulo je odlično za Zagrepčanku koja je povela s 5:0. No, tada se ugasila te je dopustila 24-godišnjoj Francuskinji da se vrati i na kraju odvede set u tie-break. Rouvroy je tamo bila bolja s 8-6 te je tako “ukrala set” mladoj Hrvatici.

U drugom setu se odvojila na 3:0, ali tada je Marčinko režirala svoj preokret. Uspjela je okrenuti set u svoju korist sa šest gemova u nizu. Tako je sa 6:3 odvela meč u set odluke gdje je bila znatno bolja tenisačica. Nakon 2:2 je krenula s odvajanjem te je na kraju slavila sa 6:7(6), 6:3, 6:2.

Izborila je tako polufinale gdje čeka pobjednicu meča između Yuriko Lily Miyazaki i Astrid Lew Yan Foon.