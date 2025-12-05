Marčinko predajom izborila polufinale Dubaija i privremeno ušla u TOP 100

Podijeli :

xRobertoxBettacchi/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_60697304 IPA_Agency_IPA60697304 via Guliver Image

Petra Marčinko u Dubaiju lovi plasman u TOP 100 i debitantski nastup na nadolazećem Australian Openu. U četvrtfinalu jakog turnira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Zagrepčanka je igrala protiv iskusne Nizozemke Arantxe Rus. Nakon što je Marčinko osvojila prvi set i napravila break u drugom joj je Rus predala i Zagrepčanka je izborila polufinale.

Prvi set između 34-godišnje Nizozemke i 20-godišnje Marčinko ponudio je pravu dramu. Prva je do breaka prednosti stigla Rus (kod 2:1) da bi Marčinko već u idućem gemu vratila stvari na početak. Nakon toga je Zagrepčanka mogla okrenuti set u svoju korist, ali kod 4:3 ne realizira dvije vezane break prilike i u sljedećem gemu gubi svoj servis što je značilo da je Rus dobila servis za set.

Nizozemka je imala set-loptu na svom početnom udarcu, ali nije uspjela zaključiti set i Marčinko je na kraju poravnala na 5:5 da bi se potom otišlo i u tie-break. I tamo je mlada Hrvatica zaostajala. Rus je vodila 4-1 s dvostrukim mini-breakom prednosti. Međutim, ni to joj nije bilo dovoljno te je Marčinko preokrenula i sa 7-5 osvojila prvu dionicu igre.

U drugom setu je Marčinko rano napravila break, a nakon toga je Nizozemka predala susret. Tako je Zagrepčanka izborila polufinale, ali i privremeni plasman u TOP 100 na WTA ljestvici. Kako bi osigurala TOP 100 i plasman u glavni ždrijeb Australian Opena, morat će nastaviti nizati pobjede u Dubaiju. Sljedeća suparnica bit će joj Kineskinja Xinyu Gao, 175. tenisačica svijeta.