Luka Mikrut bez izgubljenog seta uzeo šesti naslov na Istarskoj rivijeri!

Splićanin Luka Mikrut (ATP – 360.) pobjednik je posljednjeg turnira 53. izdanja Istarske rivijere, a u nedjeljnom finalu odigranom na terenima Teniskog kluba Opatija svladao je Makedonca Kalina Ivanovskog (ATP – 1352.) sa 6-3, 7-6 (4).

Iako se radilo o tenisaču koji je morao proći kroz kvalifikacije da bi ušao u glavni turnir, 20-godišnji Makedonac se pokazao najtežim ispitom za prvog nositelja turnira, koji je do finala izgubio samo 15 gemova. Mikrut je nakon osvojenog prvog seta, u drugom nadoknadio zaostatak od 1-4, a kod 6-5 je servirao za pobjedu i propustio meč-loptu. No, to je nadoknadio u ‘tie-breaku’ koji je osvojio sa 7-4 i došao do pobjede nakon jednog sata i 56 minuta igre.

Za četvrti pojedinačni naslov na ITF World Touru u karijeri zaradio je 15 ATP bodova i 2160 američkih dolara. Prethodno je bio pobjednik na ITF turnirima 2023. u Osijeku, 2024. u Bolu te ove godine u turskoj Antalyji. Za 20-godišnjeg Splićanina ovo je već šesti trofej na Istarskoj rivijeri, ali je prvih pet osvojio u konkurenciji parova: prošle godine je slavio na sva tri turnira, a 2023. je bio pobjednik na dva od tri.

Kalin Ivanovski je igrao u svom devetom pojedinačnom finalu na ITF World Touru, prvom nakon gotovo dvije godine, a ostao je na pet naslova. U Opatiji je osvojio osam bodova i 1272 američka dolara.